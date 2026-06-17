Евакуират 23 населени места в Източна Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите обявиха задължителна евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Синелниковския район в Днепропетровска област, Източна Украйна, заради влошаващата се обстановка в областта на сигурността, съобщи днес ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

„Започнахме задължителната евакуация на семейства с деца от още 23 населени места в Синелниковския район. Тези населени места се намират в общините Шахтарске, Дубовикивка и Богинивка“, написа в Телеграм Ханжа.

Очаква се близо 3800 деца да напуснат опасните райони през следващия месец, пише БТА.

Ханжа отбеляза, че евакуацията на възрастни също продължава в седем общини в целия район. Той добави, че всички семейства с деца вече са напуснали селата Новокиевка, Илинка и Вищетарасивка в Никополския район.

Продължава също така евакуацията на всички жители от една улица в града Марханец и на близо 100 жители от Никопол.

Според Ханжа над 49 500 души вече са евакуирани от Синелниковски район, а близо 750 жители са напуснали Никополски район.

„Евакуацията се извършва чрез транзитни центрове. Там хората получават финансова, правна, психологическа и медицинска помощ, както и храна и хигиенни пакети. Оказва им се съдействие и за възстановяване на документи, а също така получават подкрепа за последващото си преместване“, каза той.

Миналият месец властите обявиха задължителна евакуация на жителите от пет села в Синелниковския район на Днепропетровска област.