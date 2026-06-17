Абас и Лавров обсъдиха подготовката на сделката за мир САЩ-Иран

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Руският външен министър Сергей Лавров е обсъдил с иранския външен министър Абас Арагчи рамковото споразумение между САЩ и Иран, целящо да сложи край на войната в Залива и е заявил, че Москва е готова да помогне, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс и ТАСС.

Американски и ирански представители заявиха в неделя, че са договорили рамка за прекратяване на войната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за повторно отваряне на Ормузкия проток, пише БТА.

Според външното министерство Русия е готова да подкрепи усилията за решаване на кризата "въз основа на своя уникален опит и експертни познания".

"Ръководителят на иранското външнополитическо ведомство информира за хода на подготовката за подписване на меморандум за разбирателство, който трябва да фиксира прекратяването на конфликта в Близкия изток и да даде начало на преговори за сключване на всеобхватно споразумение между Иран и САЩ", според изявление на руското външното министерство.