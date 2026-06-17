Арестуваха капитан на катамарана, блъснал яхта и убил 4-има в Адриатическо море

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Полицията в Сплит е арестувала 33-годишен помощник-капитан на катамаран във връзка с тежкия морски инцидент в неделя, при който катамаран и ветроходна яхта се сблъскаха край хърватския град Сплит, причинявайки смъртта на четирима души, предаде ХИНА, цитирана от БТА.

От полицията съобщиха, че е започнало наказателно разследване по подозрение за престъпление срещу безопасността на движението.

Според непотвърдена информация задържаният е помощник-капитан на катамарана "Крило Еклипс" (Krilo Eclipse), който се сблъска с ветроходна яхта с осем души на борда. При инцидента четирима души загинаха, а други четирима бяха ранени. По предварителни данни мъжът е заподозрян, че е причинил сблъсъка поради небрежност.

Тежкият морски инцидент, определян като безпрецедентен, стана в неделя около обяд в района между островите Брач и Шолта, припомня ХИНА. Двата плавателни съда са се движили към остров Хвар – катамаранът е отплавал от Сплит, а ветроходната яхта - от Трогир. След сблъсъка яхтата е потънала на дълбочина около 50 метра, а тялото на четвъртата жертва беше открито на следващия ден в кабината на плавателния съд.

На борда на катамарана са се намирали общо 118 пътници и членове на екипажа.