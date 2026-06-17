Робот изрита дете по време на демонстрация в Китай (Видео)

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Робот изрита дете в стомаха по време на "забавна" демонстрация в Китай. Видеото показва как машина с клоунска перука рита малко момче по време на туристическа атракция в Синдзян, където десетки зрители са се събрали, за да проследят демонстрация на робот, който показва движения от бойни изкуства.

Забавната демонстрация на футуристични технологии, бързо се превръща в сцена, направо излязла от научнофантастичен кошмар, коментира „Ню Йорк Поyст".

Носейки яркосиня клоунска перука, роботът удря във въздуха, преди да се завърти драматично на 360 градуса. След това внезапно изпъва краката си и нанася ритник в корема на малко момче.

Детето започва да се превива от болка, преди да падне на земята.

Зрителите наблизо наблюдават шокирано. След като нанася ритника, машината се залитва леко назад, възвръща равновесието си и продължава с движенията си, сякаш нищо не се е случило, съобщава Би Ти Ви.