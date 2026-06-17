Мицкоски: Очаквам изясняване на всичко около палежа в Скопие

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че очаква „всичко около случая с палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие да бъде изяснено“.

По думите му разпитът на извършителя на „това престъпно деяние все още продължава“ и са иззети „комуникационните му устройства”, за да бъде проверено с кого е общувал през последните дни и какво е „съдържанието на тази комуникация”.

Помолен да коментира изявленията на българските власти, включително думите на българския президент Илияна Йотова, която каза, че приема като посегателство подпалването на дипломатически автомобили, собственост на българската държава, Мицкоски заяви, че на мястото „на източния съсед” не би бързал да прави „никакви квалификации”.

„Това, което искам да кажа е, че ние, като правителство, го осъждаме най-остро (палежа на българските дипломатически автомобили) и ще действаме по съответния начин в рамките на законовите правомощия, които имаме. Очаквам, че всичко, което стои зад този случай, ще бъде изяснено“, заяви пред журналисти Мицкоски.

Днес Основният наказателен съд в Скопие разпореди осемдневен арест за 44-годишния жител на Скопие И.Д.С., заподозрян, че в понеделник е запалил два дипломатически автомобила на посолството на България в Северна Македония, от прокуратурата е образувано наказателно производство за „създаване на обща опасност”, а от МВР съобщиха, че по време на разпита в полицейското управление заподозреният е признал, че е извършил деянието.