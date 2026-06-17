Бившият испански премиер Сапатеро даде показания по дело за търговия с влияние

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро започна да дава показания пред Националния съд на Испания по обвинения, че е ръководил схема за търговия с влияние, чрез която са били осигурявани облаги за трети страни срещу комисионни, съобщи агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Сапатеро е първият бивш министър-председател в историята на Испания, който дава показания като обвиняем пред Националния съд. Делото обхваща предполагаема търговия с влияние, участие в престъпна организация, пране на пари и фалшифициране на документи.

Съдът разследва Сапатеро и по отделно производство за предполагаемо укриване на данъци и контрабанда. То е свързано с близо 80 бижута на стойност 1,3 млн. евро, открити в сейф в офиса му и иззети от полицията при обиск. Бившият премиер твърди, че бижутата са част от наследство, получено от майка му и свекърва му.

Очаква се показанията на Сапатеро да внесат яснота и по въпроса дали средства от предполагаемата схема са достигали до него чрез мрежа от компании с неясна собственост.

Разследващите проверяват плащания, извършени от компанията "Аналисис Релеванте", собственост на бизнесмен Хулио Мартинес, който е близък до Сапатеро. Според материалите по делото дружеството е превело близо 500 000 евро на бившия премиер и около 240 000 евро на компания, притежавана от дъщерите му.

Според съдията по делото Сапатеро е използвал своите "институционални и бизнес контакти на високо равнище“, за да осигурява решения и предимства за различни лица и компании.

Бившият лидер на Испанската социалистическа работническа партия пристигна в сградата на Националния съд пеша през главния вход, който обикновено се използва от съдии, прокурори и съдебни служители. Това е станало по искане на кабинета на министър-председателя, позовавайки се на съображения за сигурност. Около сградата на съда имаше засилено полицейско присъствие. Делото привлече значителен медиен интерес, като на място присъстваха около 200 журналисти и фотографи.

Пред сградата се събра и малка група протестиращи, които скандираха лозунги срещу политика, смятан дълги години за една от най-влиятелните фигури в испанското социалистическо движение и левицата.

Консервативната Народна партия е единствената политическа сила, допусната като частен обвинител по делото.

Като обвиняем Сапатеро има право да запази мълчание, да откаже да отговаря на част или на всички въпроси и да не дава показания, които биха могли да го уличат.

След като разследването стана публично известно, бившият премиер заяви, че ще се защитава "с твърдост и убеждение".