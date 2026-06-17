Израел нанася нови удари по Ливан въпреки критиките на Тръмп

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Израелските сили са извършили нови удари в Южен Ливан, съобщават държавните медии, въпреки подновените критики от американския президент Доналд Тръмп към действията на страната.

В сряда израелски самолети удариха района Набатия ал-Фаука и покрайнините на съседния Кфар Тебнит, съобщи Националната информационна агенция на Ливан (NNA). Израелските военни все още не са коментирали, но преди това заявиха, че ударите са насочени към подкрепяната от Иран въоръжена групировка Хизбула, пише BBC.

Текстът на споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната не е публикуван официално, но посредникът Пакистан казва, че то включва Ливан.

Във вторник Тръмп заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху трябва „да бъде по-отговорен по отношение на Ливан".

Говорейки на срещата на върха на Г-7 във Франция, той също така заяви, че Израел се бори с Хизбула „твърде дълго и твърде много хора биват убивани".

И Израел, и Хизбула извършват атаки един срещу друг, откакто споразумението между САЩ и Иран беше обявено в неделя вечерта.

По-рано същия ден израелски въздушен удар срещу Бейрут в отговор на трансгранична ракетна атака от Хизбула оказа натиск върху опитите за финализиране на сделката.

Тръмп заяви пред Г-7, че има „отлични отношения" с Нетаняху, но каза, че „не му харесва, че е извършил атака... това е твърде много".

Той добави: „Без Съединените щати нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, защото никой друг президент не беше готов да направи това, което аз направих".

Нетаняху заяви в понеделник, че силите на страната му ще останат в Ливан „толкова дълго, колкото е необходимо".

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи предупреди, че ще разглежда всяка израелска атака срещу Ливан или продължаващо израелско военно присъствие на ливанска територия като нарушение на временното споразумение със САЩ.

Очаква се двете страни да подпишат споразумението в петък в швейцарския курорт Бюргенщок, съобщи швейцарското външно министерство пред вестник Schweiz Heute.

Тръмп заяви, че вероятно ще проведе пресконференция, за да прочете публично споразумението между САЩ и Иран „дума по дума".

Той също така каза, че споразумението означава, че Иран „никога няма да има ядрено оръжие" и че ключовият воден път през Ормузкия проток в Персийския залив ще бъде отворен отново и ще бъде „безплатен".

Тръмп твърди, че това споразумение ще бъде по-добро от това, което Барак Обама договори, когато беше президент.

„Ние не платихме за него, както Обама. Той плати милиарди долари", каза Тръмп във вторник.

Съгласно Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) от 2015 г. със САЩ и пет други световни сили, Иран се съгласи да ограничи ядрените си дейности и да позволи международни инспекции в замяна на облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства.