Пуснаха директни влакове от Букурещ до София, Варна и Истанбул

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До средата на октомври международният влак „Румъния" ще осигурява ежедневна директна връзка от Букурещ до София, Варна и Истанбул и обратно, информира националната железопътна компания Че Фе Ре (CFR).

Билетите вече са в продажба.

Пътуващите, които желаят да стигнат до Варна например, ще плащат 140 леи или 27 евро в посока за билет втора класа. Влакът ще тръгва от Букурещ в 10:46 ч. местно (и българско време) и ще пристига в морската ни столица в 19:56 ч.

За София билетът за втора класа струва 177 леи (34 евро). По разписание влакът тръгва в 10:46 и пристига в 20:41 ч.

По-дълго е пътуването от румънската столица до Истанбул. Влакът тръгва в 10:46 и пристига в 09:56 ч. на следващата сутрин. Спално място в четириместно кушет-купе започва от 303 леи или 58 евро в едната посока.

„Възстановяването на линиите се вписва в нарастващата европейска тенденция към международни пътувания с влак, тъй като все повече хора търсят алтернатива на кратките полети, а нощните влакове отново стават популярни“, отбелязват от Че Фе Ре.