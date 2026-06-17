Тръмп: Споразумението с Иран не е окончателно, мога да подновя бомбардировките

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за прекратяване на огъня с Иран не е окончателно и че той може да разпореди подновяване на бомбардировките, ако не му хареса как се действа оттук насетне, предаде Ройтерс.

"Това е меморандум за разбирателство. И ако не ми хареса, ще се върна на стрелбата по тях, като пускам бомби върху главите им", каза Тръмп на срещата на върха на Г-7 във френския курортен град Евиан.

"Ако не ми хареса, ако те не се държат както трябва, ние ще се върнем директно върху пускането на бомби право върху главите им. Ясно?", подчерта американският държавен глава.

Лидерите на водещите западни икономики призоваха днес за прекратяване на огъня и в Ливан и обявиха, че ще отворят нови маршрути за доставка на горива, за да намалят зависимостта от Ормузкия проток, в отговор на войната с Иран, посочва Ройтерс. Те приветстваха временното споразумение за преустановяване на военните действия между Вашингтон и Техеран.

В петък в Швейцария, недалеч от намиращия се на брега на Женевското езеро френски град Евиан, трябва да бъде подписано окончателното споразумение за край на войната, която от 28 февруари тази година насам отне живота на над 7000 души, най-вече в Иран и Ливан, посочва Ройтерс.

"Подчертаваме нуждата от преговори (...) по отношение на заплахите, на които Иран подлага региона, и не само, и за да се гарантира, че (иранците) никога няма да разполагат с ядрено оръжие", се казва в обща декларация на лидерите на държавите от Г-7, пише БТА.

Срещата на върха даде на Тръмп възможност да запознае със споразумението си Иран своите съюзници от Г-7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. Тези държави споделят опасенията на Вашингтон относно иранската ядрена програма и други проблеми, но така и не одобриха решението му да тръгне на война. Страните от Г-7 се опасяват, че Техеран е получил "лост за влияние“, като е устоял на атаката и е затвърдил контрола си върху Ормузкия проток.

Лидерите заявиха, че са готови да допринесат за прилагането на споразумението с коалиция, оглавявана от Великобритания и Франция. Тя е в състояние да съдейства за свободата на корабоплаването, след като Ормузкият проток бъде отворен отново.

Меморандумът за разбирателство, сключен от Вашингтон и Техеран тази седмица, чийто текст бе разпространен от саудитската телевизия "Ал Арабия" преди официалното му публикуване от Вашингтон, удължава обявеното през април прекратяване на огъня с още 60 дни, за да позволи на САЩ и Иран да преговарят за мир.

По всичко личи обаче, че Тръмп е постигнал само малка част от целите си, обявени преди началото на американско-израелските удари срещу Техеран в края на февруари, обръща внимание Ройтерс. Теократичното правителство на Иран остава на власт, не се е разделило със запасите си от високообогатен уран, капацитетът на балистичните му ракети не е унищожен и подкрепата за антиизраелски групировки като "Хизбула" в Ливан не е спряла, акцентира световната агенция.

Американският президент каза вчера, че в споразумението ясно е упоменато, че Иран няма да притежава ядрено оръжие.

Един от най-големите въпроси, които все още са висящи, е съдбата на Ливан, отбелязва Ройтерс. Израелските въоръжени сили нахлуха на ливанската територия през март с намерението да унищожат шиитската групировка "Хизбула". Иран обяви, че той е страна по преговорите заедно с Ливан, а другата страна са САЩ и Израел.