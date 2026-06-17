Русия ограничава полетите на дронове и частни самолети около Москва

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Русия ще наложи ограничения за полетите на леки частни самолети и дронове в Москва и съседните области като въведе минимално изискване за височина на полета, обяви днес авиационната служба „Росавиация“, цитирана от Ройтерс.

Русия през последните месеци редовно отблъсква украински атаки с дронове, особено срещу районите около Москва.

Съгласно новата мярка леките и свръхлеките самолети, както и дроновете, ще трябва да летят на височина не по-малко от 5200 метра, което е невъзможно за по-голямата част от тези въздухоплавателни средства, пише БТА.

Ограниченията ще са в сила за Москва и Московска област, както и в по-малка степен за Рязанска, Тулска, Калужка, Тверска, Ярославска и Владимирска област.

Новите правила ще влязат в сила на 20 юни.

Правилата за редовните пътнически и чартърни полети остават без промяна.