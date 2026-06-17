Мецола официално връчи наградата „Сахаров“ на Анджей Почобут

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола официално връчи наградата „Сахаров“ на журналиста от полското малцинство в Беларус Анджей Почобут на тържествена церемония в Страсбург днес. Отличието за свобода на мисълта първоначално му беше присъдено задочно, докато той излежаваше 8-годишна присъда в наказателна колония в Беларус, но благодарение на неочакваното му освобождаване през април в рамките на международна размяна на затворници, днес той имаше възможността да присъства лично в залата на ЕП в Страсбург, където той направи официално обръщение пред евродепутатите по време на тържествена церемония.

Почобут е и активист на полското малцинство в Беларус, който беше осъден по обвинения, определяни от международни правозащитни организации и от Европейския съюз като политически мотивирани. Той е дългогодишен кореспондент на полския вестник "Газета виборча" и член на Съюза на поляците в Беларус. Почобут е и сред най-известните критици на беларуските власти и се смята за един от символите на репресиите срещу независимите медии и гражданското общество в страната. Награждаването му в ЕП днес се разглежда като израз на подкрепа за политическите затворници в Беларус и за свободата на словото, пише БТА.

„Искам да знаете, че вашият глас се чува не само в свободния свят. Той достига и зад стените на затворите. Чуваха го и продължават да го чуват хората в Беларус, които все още се намират в затвора. Казвам това от собствен опит. За присъждането на наградата „Сахаров“ и за предишните декларации на ЕП научих, докато бях в наказателна колония. Видях също, че вниманието към моята съдба влияеше върху поведението на надзирателите. То беше спомагаше да се намали натискът, на който бях подложен, и да ми даде кураж в най-трудните моменти“, заяви пред евродепутатите в Страсбург Почобут.

„Днес европейският континент отново е драматично разделен. От едната страна са Европейският съюз и ценностите му, като свобода, човешко достойнство, върховенство на закона и равенство пред закона. От другата страна са беларуската и руската диктатура, където личността е подчинена на интересите на управляващите, където няма независими съдилища и където лидерите решават кое е добро и кое е лошо. Именно сблъсъкът между тези ценности доведе до войната в Украйна, където Русия се опитва със сила да задържи Киев в своята сфера на влияние и да превърне страната в част от антизападния авторитарен модел, който вече е възприела Беларус“, допълни Почобут.