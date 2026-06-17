Гръцкият външен министър: Държим ключа за членството на Албания в ЕС

Гърция "държи ключа" на членството на Албания в Европейския съюз, заяви гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис в парламента днес, съобщава гръцката телевизия "Скай". Изказването идва на фона на протестите в Албания срещу проект за застрояване на защитена природна зона, в началото на които пострада етнически грък.

Пред парламента гръцкият първи дипломат подчерта, че зачитането на правата на малцинствените групи е предпоставка за пътя на Албания към европейското семейство, пише БТА.

По думите на Герапетритис Гърция следи развоя на събитията. "Следим отблизо въпросите, свързани с имуществото (на гръцката общност в Албания - бел. ред.)", каза външният министър като добави, че е имал възможността да изложи позицията си пред албанския си колега по отношение на необходимостта от "пълно зачитане на имуществените права на малцинствата".

"Ясно е, че Гърция има думата - в исторически и етнически план, а заради сегашните обстоятелствата и в геополитически план, може да е държавата, която държи ключа, държавата, която ускорява процедурата по присъединяването на Западните Балкани към европейското семейство", посочва Герапетритис пред депутатите.

Гръцкият външен министър посочи още, че условие по отношение на присъединяването на Албания е "пълното зачитане на международното право и в частност на морското право".

Гръцкото малцинство в Албания е едно от официално признатите етнически малцинства в страната. Според различни оценки то наброява около 60 000 и 150 000 души, които живеят предимно в южните части на Албания. Въпроси, свързани със спазването на правата на гръцкото малцинство, често са предмет на напрежение между Атина и Тирана. Гърция ясно поставя темата като предпоставка за напредъка на Албания към ЕС.