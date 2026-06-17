ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дирекцията за строителен контрол откри три трафопо...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23060996 www.24chasa.bg

Рюте: Нито един съюзник в НАТО не е сам

Николай Желязков, БТА

1004
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Нито един съюзник в НАТО не е сам, каза днес генералният секретар на алианса Марк Рюте на съвместна пресконференция с премиера на Латвия Андрис Кулбергс в централата на пакта в Брюксел.

Рюте посочи Латвия като добър пример заради това, че страната вече влага близо 5 на сто от БВП в отбрана.

Плановете на страните от НАТО в областта на отбраната изискват разходи от 5 на сто от БВП, това би изравнило инвестициите на Европа и САЩ, поясни той. Очакването е Европа да харчи наравно със САЩ и така би било честно, добави Рюте.

Инцидентите с дронове по източните граници на НАТО са пример за руското опасно и безотговорно поведение, както за и решимостта на алианса да сдържа и да отбранява, коментира генералният секретар. Той отбеляза, че през септември миналата година НАТО предприе операцията "Източен страж" след инцидентите с дронове в Полша и Естония, за да защити съюзниците - от тези с излаз на Черно море - Турция, България и Румъния - до Финландия. По неговите думи трябва да се намерят евтини технологии за борба с дроновете и да се ползва опитът на Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)