Мерц покани Стармър, Макрон, Мелони и Туск в Берлин за среща на върха на Е-5

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес по време на срещата на върха на Г-7 във френския курортен град Евиан, че е поканил лидерите на водещи европейски държави на среща на върха в Берлин, предадоха ДПА и БТА.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони и премиерът на Полша Доналд Туск да посетят германската столица за среща в т.нар. фромат Е-5. Датата тепърва ще се уточнява.

Европейските лидери са в изключително натоварен дипломатически период, като среща на върха на ЕС е насрочена за утре и вдругиден, веднага след текущия форум на Г-7, а на 7 и 8 юли в турската столица Анкара ще се състои срещата на върха на НАТО. По думите на Мерц срещата на Е-5 ще е фокусирана върху продължението на теми, които са разисквани в Евиан и в Брюксел тази седмица.

Разговори в петстранния европейски формат се водят в последните години на равнище на министри на отбраната, като поканата на Мерц предоставя първата възможност за официална лидерска среща.

Напоследък имаше срещи във формат Е-3, включващи Германия, Франция и Великобритания, чиято цел бе да се съживят дипломатическите усилия за край на войната на Русия в Украйна, продължаваща пета година. Коментирайки различните формати, Мерц е подчертавал стремежа си да не изключва никого.

В същото време той е изявявал желание да поеме "лидерска роля" редом до големите европейски държави, но "винаги в режим на консултация с другите, винаги в пълна прозрачност относно това, което се прави“, отбелязва агенцията.