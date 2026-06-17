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Италия отваря посолството си в Техеран утре

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Антонио Таяни Снимка: Снимка: Twitter/@Antonio_Tajani

Италия ще отвори отново посолството си в иранската столица Техеран утре, предаде АНСА, като се позова на италианския министър на външните работи Антонио Таяни.

Решението е взето, след като Иран и САЩ постигнаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток.

Рим изтегли посолството си от Техеран в началото на войната, започнала в края на февруари с израело-американски удари по цели в Иран, пише БТА. 

Премиерката на Италия Джорджа Мелони заяви, че нейното правителство е готово да участва в международна военноморска мисия са обезопасяване на Ормузкия проток след прекратяване на военните действия в Иран.

Антонио Таяни

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