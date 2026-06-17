Обявиха мирна блокада на трите гранични пункта със Северна Македония на 21 юни

Мирна гражданска блокада на трите гранични пункта между България и Република Северна Македония ще се състои на 21 юни от 11:00 до 13:00 часа. Това каза за БТА Виктор Стоянов, председател на фондация „Македония", която организира блокадата на граничните контролно пропускателни-пунктове (ГКПП) „Гюешево-Деве баир", „Станке Лисичково-Делчево" и „Златарево-Ново село".

Стоянов обясни, че инициативата е съгласувана с българските власти и ще бъде проведена като мирен граждански протест. Организаторите очакват участие на стотици български граждани и отправят призив към повече хора да се присъединят.

Виктор Стоянов посочи, че основната цел на протеста е да изрази несъгласие с политиката на властите в Скопие спрямо хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Според него протестиращите искат да покажат подкрепа за българи, които, по думите му, са подложени на съдебно преследване, натиск или дискриминация.

„Блокадата е мирна и има за цел да покаже на правителството в Скопие, че греши в политиката си спрямо лицата с българско самосъзнание", каза Стоянов. Той подчерта, че организаторите не възнамеряват да създават трайни затруднения за пътуващите и затова протестът е ограничен до два часа.

„Не смятам, че този наш 120-минутен мирен протест е някаква форма на провокация или на ескалация на напрежението. Ескалацията и провокациите идват от Скопие и от системните действия против българите в страната", коментира той. По думите му организаторите не целят да възпрепятстват свободното придвижване на гражданите за продължителен период от време и именно затова протестната акция е ограничена до два часа.

На въпрос дали очаква протестът да доведе до промяна в отношението на властите в Северна Македония към България, Стоянов отговори, че не очаква незабавна промяна в политиката на Скопие. „Не очаквам Скопие да промени отношението си към България. Това е тяхна воля и ние не можем да я променим с каквито и да е средства. Но очаквам да си дадат сметка, че правата на българите в Северна Македония са важна тема за българския народ", заяви той, цитиран от БТА.

Стоянов смята, че през последните години в българското общество се натрупва недоволство заради случаи на насилие, съдебни процеси и прояви на вандализъм срещу българи и български институции в Северна Македония. Той коментира и политиката на българските институции. Според него българската дипломация се стреми да запази добрия тон в отношенията между двете страни, но това не е довело до желаните резултати. Той обаче изрази мнение, че този подход не е довел до подобряване на положението на българите в страната.