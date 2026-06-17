Украйна отрече обвиненията за удар с дрон по автобус с детски футболен отбор от Беларус

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Украинската армия заяви днес, че обвиненията на Русия за украински удар с дрон по автобус с детски футболен отбор от Беларус в Брянска област са "информационна провокация", предаде Ройтерс.

"Подчертаваме, че в посочения период Силите за отбрана на Украйна не са използвали дронове за удари по цели в Брянска област", посочи Генералният щаб на украинските въоръжени сили в Телеграм, цитира БТА.

Изпълняващият длъжността губернатор на граничещата с Украйна Брянска област Егор Ковалчук каза по-рано, че детският футболен отбор от беларуския град Гомел е отивал на почивка в Геленджик - руски черноморски курорт в Краснодарския край.

Руското външно министерство, което нарече атаката "поредно чудовищно престъпление", съобщи, че една жена, придружаваща децата, е загинала, а осем души са ранени, включително шест деца.

Руските разследващи органи са образували разследване за тероризъм във връзка със случая и посочиха, че в автобуса от Гомел за Геленджик са пътували 44 пътници, включително 28 деца.

По-рано този месец Русия обвини Украйна в друга атака с дрон срещу автобус, при която според Москва са били убити осем цивилни, а още 11 са били ранени в контролирана от руските сили част от Донецка област, припомня Ройтерс.