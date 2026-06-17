Туск: Покушението срещу руския художник е политическо убийство

Полският премиер Доналд Туск каза днес, че покушението срещу руския художник, отправял критики към президента Владимир Путин, носи всички признаци на политическо убийство, предаде Асошиейтед прес.

Роберт Кузовков, известен под псевдонима Семьон Скрепецки, е бил убит близо до дома си в полския град Бяла Подляска в понеделник, заяви вчера местната прокуратура.

„Всичко сочи, че това е политическо убийство", каза Туск пред медиите във Варшава. „Трябва обаче да изчакаме доказателствата или по-конкретни индикатори. Защото, ако случаят е такъв, ако е било наредено от Русия, тогава това е изключително сериозен международен въпрос. Това би представлявало държавен тероризъм", добави той.

Полските власти първоначално задържаха двама граждани на Беларус, но Туск днес съобщи, че те са били освободени, защото властите не разполагат с доказателства, че те са участвали пряко в убийството. Той подчерта, че властите все още събират доказателства по случая.

„Този случай е сложен. Ако в него е замесен наемен убиец, за съжаление не е лесно такова лице да бъде идентифицирано", каза още Туск и добави, че полските власти са предложили преди охрана на Скрепецки, но той е отказал, информира БТА.