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Белгийският крал Филип ще обядва със Зеленски преди срещата на Европейския съвет

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Белгийският крал Филип ще бъде домакин на обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Кралския дворец в Брюксел утре, съобщи агенция Белга.

След срещата Зеленски ще се присъедини към държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Очаква се една от основните теми на разговорите да бъде продължаващата война в Украйна. Украинският президент ще информира европейските лидери за последните развития на фронта, както и за напредъка на страната по пътя към членство в ЕС.

Зеленски продължава дипломатическите си усилия за осигуряване на допълнителна военна помощ за Украйна и за налагане на по-строги санкции срещу Русия.

Според информацията тези усилия вече са дали резултат по време на срещата на върха на Г-7, където участващите държави са заявили готовност да засилят натиска върху Москва чрез нови мерки, насочени към руския петролен и газов сектор, съобщава БТА.

Украйна получи и обещания за допълнителни доставки на оръжия с голям обсег на действие и системи за противовъздушна отбрана.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

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