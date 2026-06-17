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Тръмп: Имах добри разговори с Путин и Зеленски

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Володимир Зеленски и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@ZelenskyyUa

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан, че е имал добри разговори с президентите на Русия - Владимир Путин, и на Украйна - Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

С Путин американският президент разговаря по телефона в неделя, навръх 80-годишния си юбилей, а със Зеленски, с който също имаше телефонен разговор тогава, се видя след това в кулоарите във Франция.

Украинският президент и негови европейски партньори участваха във форума тази седмица във френския курортен град на брега на Женевското езеро с надеждата да убедят държавния глава на САЩ, че положението на украинските сили на бойното поле се е подобрило благодарение на ударите с дронове дълбоко навътре в територията на Русия, отбелязва Ройтерс.

Пред журналисти в кулоарите на срещата на върха на Г-7 Тръмп заяви, че не би се наел да каже дали според него Путин е станал по-отговорен по отношение на конфликта в Украйна. "Не искам да коментирам този въпрос, защото се опитвам да уредя проблема, а това няма да ме улесни", посочи президентът на САЩ, цитиран от БТА.

Тръмп не се ангажира и по въпроса дали САЩ ще наложат санкции на Русия. "Мислим за това, чакаме да видим докъде ще падна цената на петрола, тя наистина рязко спада", заяви Тръмп.

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@ZelenskyyUa

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