Докладчикът за РСМ: Вписването на българите в конституцията остава единственото условие за преговори с ЕС

За Европейския съюз защитата на правата на малцинствата е част от преговорната рамка и вписването на българите в конституцията на Северна Македония остава единственото предварително условие за започване на преговорите за присъединяване.

Това заяви на пресконференция днес докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония Томас Вайц след приемането в ЕП на годишния доклад за напредъка на страната.

Той отбеляза още, че в доклада е потвърдена позицията на Съвета на ЕС, че двустранните въпроси трябва да се решават на двустранно равнище и не бива да възпрепятстват процеса на присъединяване. Според него през последната година се наблюдава подобряване на диалога между България и Северна Македония и все по-голямо разбиране, че общите интереси и европейското бъдеще на двете страни са по-важни от оставащите двустранни спорове.

По време на пресконференцията Вайц заяви, че страната продължава да отбелязва напредък по европейския си път, въпреки че все още не е започнала същинските преговори по отделните преговорни глави. Според него докладът отчита както постигнатите резултати, така и оставащите предизвикателства в областта на върховенството на закона, независимостта на съдебната система, свободата на медиите, защитата на малцинствата, правата на жените и основните права на гражданите, съобщи БТА.

Той посочи още, че Северна Македония показва пълно съответствие с общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, както и че страната има активна роля в областта на сигурността като член на НАТО. По думите му напредъкът на Северна Македония е признат чрез Плана за растеж на ЕС и предоставената европейска финансова подкрепа за реформи.