Тръмп: Сирия се справя по-добре с "Хизбула", отколкото Израел

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е разговарял със сирийския лидер Ахмед аш Шараа относно борбата срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в Ливан, ден след като разкритикува Израел за това, че е убил прекалено много цивилни и не е успял да се справи с проиранската формация, предаде Ройтерс.

На въпрос, зададен по време на срещата на Г-7 във френския курорт Евиан Ле Бен, дали е разговарял със сирийския президент относно "Хизбула", Тръмп кимна и отговори "да". На въпроса дали Аш Шараа е готов да се бори срещу шиитската въоръжена групировка, Тръмп отговори, че ще говори за това по-късно.

Коментарът дойде, след като Тръмп критикува тактиката на Израел в борбата срещу "Хизбула", като в същото време похвали Аш Шараа, който пое властта в Сирия през декември 2024 г. след години на гражданска война и действа предпазливо от американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари насам.

"Смятам, че (Ливан) е малката война, а Иран е голямата, но имаме този малък дразнител там, който постоянно показва главата си, и това е "Хизбула", каза Тръмп пред журналисти вчера в кулоарите на срещата на върха на Г-7, цитира БТА.

Тръмп силно подкрепи Аш Шараа, бивш командир на сирийския клон на "Ал Каида", който свали от власт дългогодишния автократ Башар Асад и се опитва да се представи като умерен лидер, стремящ се да обедини опустошената си от войната страна и да сложи край на нейната изолация.

"Той е свършил невероятна работа, за да оправи нещата. Не е бойскаут, но е свършил невероятна работа, за да оправи нещата, и се справя много добре с "Хизбула". Хич не ги харесва", каза вчера Тръмп.

През март Ройтерс съобщи, че САЩ "са насърчили Сирия да обмисли изпращането на сили в Източен Ливан, за да помогнат за разоръжаването на "Хизбула", но че Дамаск се колебае да се впусне в подобно начинание от страх да не бъде въвлечен във войната в Близкия Изток и да не се изострят междуконфесионалните напрежения в Сирия и Ливан.

Самият Аш Шараа заяви в събота в коментари, публикувани от сирийските държавни медии, че "слуховете, които циркулират за влизането на сирийски сили в Ливан са напълно неоснователни".

През последните дни Тръмп изрази недоволството си от израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с израелските атаки срещу Бейрут, които, според него, са могли да застрашат мирното му споразумение с Иран. Във вторник той заяви, че Израел се бори с ливанската групировка от твърде дълго време и е убил твърде много цивилни.

"Не е нужно да събаряте цял жилищен блок всеки път, когато търсите някого. Защото в тези жилищни блокове има много хора и не всички от тях са от "Хизбула", уверен съм в това", каза Тръмп.

"Предложих на Израел да остави Сирия да се погрижи за "Хизбула", защото, честно казано, мисля, че те се справят по-добре с това", посочи американският президент.