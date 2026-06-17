Погребалните церемонии на Али Хаменей ще преминат и през Ирак

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Погребалните церемонии на покойния върховен лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, който беше начело на Ислямската република в продължение на 37 години, ще преминат и през Ирак, обяви кметът на Техеран Алиреза Закани, цитиран от Франс прес.

Погребалните церемонии, които ще се състоят от 4 до 9 юли, ще преминат и през Ирак на 8 юли, уточни Закани във видеозапис, разпространен от държавните ирански медии.

Погребението на Али Хаменей трябваше да се състои през март, но беше отложено заради войната, пише БТА.

В иранската столица Техеран ще се състои церемония за отдаването на последна почит към паметта на аятолаха от 4 до 6 юли, както и на 7 юли в свещения град Кум, намиращ в северната част на Иран. Кметът на Техеран посочи, че за събитието в иранската столица се очаква да пристигнат близо 20 милиона души.

Ирански медии припомнят, че на погребението на основателя на Ислямската република Рухола Хомейни през 1989 г. са присъствали близо 10 милиона души.

Али Хаменей ще бъде погребан на 9 юли в родния си град Машхад.

Откакто САЩ нахлуха в Ирак, за да свалят от власт Саддам Хюсеин през 2003 г., иракската страна, чиито жители са предимно мюсюлмани шиити, се опитва да балансира отношенията си с Вашингтон и с Техеран.

На територията на Ирак се намират и места, смятани за едни от най-свещените в шиитския ислям, сред които мавзолея на имам Хюсеин в Кербала и на имам Али в Наджаф.

Иракските власти не са коментирали изявлението на кмета на Техеран.