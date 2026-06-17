Тропическата буря "Артър" връхлетя американското крайбрежие на Мексиканския залив

Първата тропическа буря в сезона на атлантическите урагани се оформи днес до американското крайбрежие на Мексиканския залив, съпътствана от проливни дъждове и вещаеща опасни внезапни наводнения в южни щати, сред които Тексас и Луизиана, предаде Асошиейтед прес, като се позова на метеорологични прогнози.

Бурята "Артър" бе категоризирана като хаотична система от бури, която от дни е причина за порои в части от Мексико и Мексиканския залив. Националният център за ураганите на САЩ в Маями, в щата Флорида, информира, че метеорологичните условия са благоприятни за образуването на краткотрайна тропическа буря.

Днес сутринта центърът на "Артър" се е намирал на около 65 километра на изток-североизток от Порт О'Конър, в щата Тексас. Бурята се е движела на североизток с близо 15 км/ч, като се е очаквало да се засили. Максималната устойчива скорост на вятъра е била 64 км/ч., уточняват метеоролозите.

Очаква се лека промяна в силата на вятъра, преди центърът на бурята да се премести над сушата, уточниха синоптиците. След като "Артър" отиде навътре в сушата, се очаква отслабване. До днес вечерта или утре рано сутринта по централноамериканско време потокът на бурята може да се разсее и тя да утихне. Това обаче не означава, че самата система ще отслабне, предупреди центърът в Маями.

Кодът за наводнение ще остане, докато "Артър" обхожда американското крайбрежие на Мексиканския залив. Центърът за ураганите заяви, че до петък има вероятност от наводнения в части от щатите Луизиана, Мисисипи, Алабама, Джорджия и Флорида.

"Продължителните валежи могат да удължат заплахата от наводнения и до уикенда включително", заяви директорът на Националния център за ураганите Майкъл Бренън, цитиран от АП и БТА.

Очаква се в резултат от тропическата буря "Артър" количеството на валежите да бъде от 13 до 25 сантиметра, като на места се стигне до 50 сантиметра. До утре в редица райони е възможно и торнадо.