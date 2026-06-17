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Китай призова за намиране на решение за корабоплаването в Ормузкия проток

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СНИМКА: Ройтерс

Китайският външен министър Ван И каза днес в телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи, че трябва да бъде намерено подходящо решение на въпроса за корабоплаването в Ормузкия проток, гласи официално изявление на китайското външно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Ван И е повторил пред Аракчи, че Китай приветства договореното между Иран и САЩ рамково споразумение.

"Ключовият елемент на следващия етап е всички страни да изпълнят реално своите ангажименти и да премахнат намесите от всякакъв вид", заяви китайският първи дипломат пред иранския си колега по време на телефонния разговор, отбелязва Франс прес.

"Китай винаги е подкрепял разумните и легитимни искания, както и усилията на Иран за опазване на суверенитета и сигурността му", посочи Ван И, според съобщението на китайското външно министерство. 

 

СНИМКА: Ройтерс

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