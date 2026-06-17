Анкара определи доклада на ЕП за Турция като почиващ на неверни твърдения

Министерство на външните работи на Турция публикува на официалния си сайт позиция, с която определи доклада на Европейския парламент за напредъка на страната като почиващ на нервни твърдения и отхвърли обвинения срещу правосъдния министър, които според Анкара се съдържат в документа.

"Докладът за Турция за 2025 г., който беше приет на пленарната сесия на Европейския парламент днес, съдържа оценки, почиващи на неоснователни твърдения и дезинформация от кръгове, настроени срещу страната ни, които са несъвместими с фактите", пише в позицията на Министерството на външни работи на Турция.

Турция счита, че докладът отразява идеологическите предубеждения на "някои членове на Европейския парламент" и че той хвърля сянка върху ползотворния дневен ред в момент, когато стратегическата важност на отношенията между Турция и Европейския съюз нараства.

"Този подход, който създава почва за терористични организации и антитурски кръгове, за пореден път показва колко далеч е Европейският парламент от поставянето на масата на стратегическа визия за бъдещето на отношенията между Турция и Европейския съюз", пише още в позицията на Министерството на външните работи.

Турция не приема също така заключения, свързани с разследвания в страната, подчертавайки че съдебната система в Турция е независима.

"Категорично отхвърляме изопачаването на разследванията, водени от независимата турска съдебна система и отправянето на безпочвени обвинения срещу нашия министър на правосъдието", заявиха от Министерството на външните работи на Турция.

Според позицията очакването на Турция е да бъде възприет подход, основан на общите интереси, който ще допринесе за развитието на отношенията между Анкара и Брюксел.