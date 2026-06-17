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"Кръстникът" на стартъп сцената е загинал при самолетната катастрофа в Тексас

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Джошуа Баер КАДЪР: Ютуб/New York Stock Exchange

Изпълнителният директор на технологичен стартъп бе идентифициран като един от загиналите при ужасяващата катастрофа с частен самолет на магистрала в Тексас, съобщи "Дейли мейл". 

Джошуа Баер, изпълнителен директор на Capital Factory, бе описан от компанията си като „визионер, ментор и защитник на технологичната и стартъп екосистемата в Тексас", след като оттам потвърдиха, че той е загинал при катастрофата във вторник вечерта.

Бейър често бил наричан „Кръстникът" на стартъп сцената в Остин, Тексас, където била е базирана неговата компания за рисков капитал Capital Factory.

Частният самолет излетял от международното летище „Лос Кабос" в Мексико и се насочил към международното летище „Остин-Бергстром". След това се разбил на магистрала Loop 20 в щата Тексас.

Кадри от мястото на инцидента показват как самолетът се е възпламенил, а минувачи и екипи за спешна помощ се втурват да спасят хората вътре. Според официалните данни двама са загинали, а четирима други оцелели след катастрофата и били хоспитализирани.

Президентът на Capital Factory Брайън Чеймбърс публикува трогателен пост в памет на Баер в сряда сутринта след катастрофата, описвайки технологичния мениджър като „безстрашен лидер" в света на бизнеса.

Джошуа Баер КАДЪР: Ютуб/New York Stock Exchange

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