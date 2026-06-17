"Кръстникът" на стартъп сцената е загинал при самолетната катастрофа в Тексас

Изпълнителният директор на технологичен стартъп бе идентифициран като един от загиналите при ужасяващата катастрофа с частен самолет на магистрала в Тексас, съобщи "Дейли мейл".
Джошуа Баер, изпълнителен директор на Capital Factory, бе описан от компанията си като „визионер, ментор и защитник на технологичната и стартъп екосистемата в Тексас", след като оттам потвърдиха, че той е загинал при катастрофата във вторник вечерта.
Бейър често бил наричан „Кръстникът" на стартъп сцената в Остин, Тексас, където била е базирана неговата компания за рисков капитал Capital Factory.
Частният самолет излетял от международното летище „Лос Кабос" в Мексико и се насочил към международното летище „Остин-Бергстром". След това се разбил на магистрала Loop 20 в щата Тексас.
Кадри от мястото на инцидента показват как самолетът се е възпламенил, а минувачи и екипи за спешна помощ се втурват да спасят хората вътре. Според официалните данни двама са загинали, а четирима други оцелели след катастрофата и били хоспитализирани.
Президентът на Capital Factory Брайън Чеймбърс публикува трогателен пост в памет на Баер в сряда сутринта след катастрофата, описвайки технологичния мениджър като „безстрашен лидер" в света на бизнеса.
#Breaking: NetJets Private Jet Crashes on Loop 20 in #Laredo,#Texas— SLCScanner (@SLCScanner) June 17, 2026
The B52 that crashed yesterday
is Reg: 60-0061. The serial number of this Citation also ends in 0061.
A Cessna Citation Latitude (N523QS) operating for NetJets crashed late Tuesday night near Saunders/Loop… pic.twitter.com/72O4SZfrqa
BREAKING: A NetJets Cessna 680 Citation Latitude (N523QS) crashed on a highway while attempting an emergency landing near Laredo International Airport, Texas.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 17, 2026
The aircraft had diverted to Laredo after declaring an emergency while en route from Los Cabos, Mexico, to Austin,… pic.twitter.com/BGDqZqdz9w