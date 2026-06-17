Нидерландия ще отпусне 250 млн. евро за производството на дронове за Украйна

Главнокомандващият силите на НАТО обмисля алтернативни планове за отбраната на Европа, в случай че алиансът бъде нападнат от Русия, след като САЩ обявиха, че съкращават броя на самолетите и военните кораби, които ще предоставят при военна криза, пише БТА.

Нидерландия ще отдели 250 милиона евро за производството на дронове за Украйна. Този ангажимент е заложен в меморандум за сътрудничество, който цели да задълбочи отношенията между Украйна и Нидерландия в областта на иновациите в отбраната, предаде Укринформ.

Меморандумът бе подписан в Хага от нидерланската министърка на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус и нейния украински колега Михайло Федоров, който е на официално посещение в Нидерландия.

"Особено се радвам, че днес подписахме меморандум за по-нататъшно сътрудничество в областта на иновациите, защото те са ключова част от нашето партньорство. Друга такава част са дроновете", заяви Йешилгьоз-Зегериус.

Тя допълни, че наскоро нидерландски и украински компании са подписали първото споразумение за съвместно производство на дронове.

"Ще продължаваме да подкрепяме Украйна с дронове. Украинската страна показа, че тези технологии се използват по ефективен начин за защитата на населението и за отбиването на руски атаки. Затова днес мога да обявя, че Нидерландия ще отпусне 250 милиона евро за закупуването на дронове за Украйна от нидерландската отбранителна промишленост", подчерта министърката.

Йешилгьоз-Зегериус уточни, че Нидерландия ще отдели допълнителна сума от 250 милиона евро по инициативатa на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна", която ще включва модерни системи за противовъздушна отбрана, произведени в САЩ. По думите на министърката този ход е предизвикан от "бруталните въздушни удари" срещу украински градове, които продължават да причиняват ужасни страдания на мирното население.

От своя страна Михайло Федоров посочи, че Украйна се стреми да получи допълнително военно финансиране, възлизащо на 20 милиарда долара от съюзниците ѝ, предаде Ройтерс.

Миналата седмица представител на украинското министерство на отбраната заяви пред Ройтерс, че Украйна ще отправи това искане утре по време на среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, обединение от повече от 50 държави, познато също като групата "Рамщайн", която предоставя финансова и военна помощ на Киев.