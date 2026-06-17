Вижте 14-точковото споразумение между САЩ и Иран

Съединените щати публикуваха официалния текст на меморандума за разбирателство, постигнат през уикенда с Иран.

Високопоставен представител на американската администрация прочете документа, състоящ се от 14 точки, в който се излагат разпоредби за отварянето на Ормузкия пролив, облекчаването на някои финансови ограничения срещу Иран и се определят очакванията за разглеждане на ядрената програма на Иран по време на бъдещи технически преговори, съобщава CNN.

Документът, озаглавен „Меморандум за разбирателство от Исламабад между Съединените американски щати и Ислямската република Иран", беше публикуван след бурни реакции, че текстът му не е бил оповестен публично.

„Това е по същество споразумение, което ни позволява незабавно да отворим Ормузкия пролив, да ангажираме иранците да унищожат ядрените отпадъци, а след това ни дава възможност за регулиране: ако иранците подобрят поведението си, ние отговаряме с увеличаване на икономическото облекчение и облекчаването на санкциите, което може да ги превърне в по-просперираща страна", заяви висшият американски представител.

Меморандумът трябва да бъде официално подписан в петък, което ще даде начало на 60-дневен период за договаряне на окончателните условия на споразумението. CNN по-рано съобщи за проект на споразумение, в което се излагат условията. Официалният текст, публикуван от САЩ, е подобен, но с някои разлики във формулировките.

Ето какво гласи меморандумът:

Съединените американски щати и Ислямската република Иран се споразумяха съвместно и добросъвестно на (... дата) за следното:

1. Съединените американски щати и Ислямската република Иран, както и техните съюзници в настоящата война, подписват настоящото Меморандум за разбирателство, за да обявят незабавното и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан и да се ангажират отсега нататък да не започват никаква война или военна операция една срещу друга, да се въздържат от заплаха или употреба на сила една срещу друга и да гарантират териториалната цялост и суверенитета на Ливан. Окончателното споразумение ще потвърди трайното прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, както и останалите разпоредби на този параграф.

2. Съединените американски щати и Ислямската република Иран се задължават да зачитат взаимно суверенитета и териториалната цялост на другата страна и да се въздържат от намеса във вътрешните работи на другата страна.

3. Съединените американски щати и Ислямската република Иран се ангажират да договорят и постигнат окончателното споразумение в срок от максимум 60 дни, който може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4. Веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство Съединените американски щати ще започнат отмяната на морската си блокада и на всякакви смущения или пречки срещу Ислямската република Иран и ще прекратят напълно морската блокада в срок от 30 дни. През този период корабният трафик ще бъде пропорционален на обема на предвоенния трафик, възстановен от Ислямската република Иран. Съединените американски щати се задължават освен това да изтеглят силите си от близостта на Ислямската република Иран в срок от 30 дни след сключването на окончателното споразумение.

5. С подписването на настоящия Меморандум за разбирателство Ислямската република Иран ще предприеме мерки, като положи всички усилия, за безопасното и безплатно преминаване на търговски кораби, само за срок от 60 дни, от Персийския залив до Оманско море и обратно. Движението на търговски кораби ще започне незабавно, като се има предвид необходимостта от премахване на техническите и военните препятствия и разминирането от страна на Ислямската република Иран, което ще бъде осъществено в рамките на 30 дни. Ислямската република Иран ще проведе диалог със Султаната Оман за определяне на бъдещото управление и морските услуги в Ормузкия проток в сътрудничество с другите държави, граничещи с Персийския залив, в съответствие с приложимото международно право и суверенните права на крайбрежните държави на Ормузкия проток.

6. Съединените американски щати се ангажират, съвместно с регионалните партньори, да разработят окончателен, взаимно съгласуван план с бюджет от най-малко 300 милиарда щатски долара за възстановяването и икономическото развитие на Ислямската република Иран. Механизмът за изпълнението на този план ще бъде финализиран като част от окончателното споразумение в рамките на 60 дни. Всички необходими лицензии, дерогации и разрешения, изисквани за съответните финансови транзакции, ще бъдат предоставени от Съединените американски щати.

7. Съединените американски щати се ангажират да отменят всички видове санкции срещу Ислямската република Иран, включително резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, резолюциите на Съвета на управителите на МААЕ, както и всички едностранни санкции на САЩ - първични и вторични, съгласно съгласуван график като част от окончателното споразумение. Ислямската република Иран и Съединените американски щати признават изключителната важност на гореспоменатия въпрос за прекратяването на санкциите и изразиха намерението си незабавно да разгледат тези въпроси в рамките на преговорите, с цел постигане на взаимно съгласие по тях.

8. Ислямската република Иран потвърждава, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия. Съединените американски щати и Ислямската република Иран се споразумяха да уредят въпроса с разпореждането с запасите от обогатен материал съгласно механизъм, който ще бъде взаимно договорен в съответствие с графика, посочен в параграф 7, като минималната методика ще предвижда разреждане на място под надзора на МААЕ. Двете страни се споразумяха също така да обсъдят въпроса за обогатяването и други взаимно договорени въпроси, свързани с ядрените нужди на Ислямската република Иран, въз основа на задоволителна рамка, която ще бъде договорена в окончателното споразумение. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на настоящия параграф, а Ислямската република Иран признава критичното значение на горепосочените ядрени въпроси. Страните изразяват намерението си незабавно да разгледат тези въпроси в рамките на преговорите, с цел постигане на взаимно съгласие по тях.

9. До сключването на окончателното споразумение Съединените американски щати и Ислямската република Иран се съгласяват да запазят статуквото. Ислямската република Иран ще запази настоящото статукво на своята ядрена програма, а Съединените американски щати няма да налагат нови санкции и няма да разполагат допълнителни сили в региона.

10. Съединените американски щати се задължават, че веднага след подписването на настоящия Меморандум за разбирателство и до отмяната на санкциите Министерството на финансите на САЩ ще издава изключения за износа на ирански суров нефт, нефтопродукти и деривати, както и за всички свързани с това услуги, включително банкови транзакции, застраховки, транспорт и др.

11. Съединените американски щати се задължават да предоставят за пълно ползване замразените или ограничени средства и активи на Ислямската република Иран при прилагането на настоящия Меморандум за разбирателство. Съединените американски щати и Ислямската република Иран ще се споразумеят по взаимно съгласие относно процедурите, свързани с освобождаването на тези средства, по време на преговорите. Тези средства, независимо дали се получават чрез първоначалната сметка или чрез превод, ще бъдат направени напълно използваеми за плащане към всеки краен бенефициент, определен от Централната банка, извинете, краен бенефициент, посочен от Централната банка на Ислямската република Иран. Съединените американски щати се задължават да издадат всички необходими лицензии и разрешения в съответствие с това.

12 . Съединените американски щати и Ислямската република Иран се споразумяват, че ще бъде създаден изпълнителен механизъм за наблюдение на успешното изпълнение на настоящото Меморандум за разбирателство и на бъдещото спазване на окончателното споразумение.

13. След подписването на настоящия Меморандум за разбирателство и при условие, че започне прилагането на параграфи 1, 4, 5, 10 и 11 от него, както и че тези мерки продължат да се прилагат, Съединените американски щати и Ислямската република Иран ще започнат преговори относно окончателното споразумение, които ще се отнасят изключително до останалите параграфи.

14. Окончателното споразумение ще бъде утвърдено с обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.