Макрон определи срещата на Г-7 като момент на единство

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Френският президент Еманюел Макрон обяви днес, че срещата на Г-7, на която той бе домакин в курортния град Евиан, е била успешна, предаде ДПА.

Макрон похвали срещата на върха на водещите демокрации и икономики в света за това, че са демонстрирали единство и сътрудничество въпреки глобалните кризи.

„Обективно погледнато, тази среща на Г-7 бе успех. Тя беше момент на единство, висококачествени дискусии и истинско сътрудничество между присъстващите лидери“, заяви Макрон при закриването на 3-дневната среща.

„Тази среща наистина ни позволи да се координираме много тясно, за да отговорим на кризите и да работим по големите предизвикателства на нашето време“, добави френският президент.

Макрон отбеляза, че Групата на седемте е приела единодушно 9 съвместни декларации по време на срещата.

Срещата на върха се състоя на фона на трудна обстановка, белязана от международни кризи и конфликти, каза Макрон и добави, че последните месеци са били белязани от фрагментация, разделение и разногласия.

В Г-7 влизат САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония.

Макрон призова за по-строго международно регулиране на изкуствения интелект (ИИ), предупреждавайки, че влиянието му върху демократичните общества вече не може да бъде пренебрегвано, предадоха световните агенции.

„Всички искаме да използваме възможностите, повишаването на производителността, промените и подобренията в здравеопазването и дигитализацията, които ИИ може да донесе", заяви Макрон в края на срещата на върха на Г-7 в Евиан.

„Но никой вече не може да пренебрегва въздействието на ИИ върху нашите демокрации и нашите общества", каза той и подчерта, че е необходимо регулиране на международно равнище.

По думите му е необходимо по-добро регулиране на усъвършенстваните системи за ИИ, „за да се предотврати попадането им в ръцете на авторитарни режими или лица, които биха могли да застрашат нашата киберсигурност или нашите общества".

Макрон заяви, че няколко демократични сили ще започнат изграждането на платформа за сътрудничество с цел създаване на общи стандарти за ИИ, включително в областта на киберсигурността.

Тези изявления френският лидер направи след среща на лидерите от Г-7 с ръководители на технологични компании, специализирани в ИИ.