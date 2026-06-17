Над 1000 души са убити в ивицата Газа от началото на споразумението за спиране на огъня

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Израелските военни операции в ивицата Газа са отнели живота на 1005 палестинци от началото на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи министерството на здравеопазването в крайбрежния анклав, предаде Асошиейтед прес.

Анклавът бе подложен на почти всекидневни въздушни удари, както и на артилерийски обстрел и престрелки покрай границата, която разделя Газа от Израел.

Най-скорошните смъртни случаи са били регистрирани, след като серия от израелски атаки с дронове порази градове и бежански лагери в централната част на ивицата и в град Газа.

При израелска атака днес загинаха двама палестинци и още шестима други бяха ранени в Хан Юнис в южната част на анклава, съобщиха здравни служители от болницата "Насер".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) признаха, че са нанесли удара, който по тяхна оценка е бил насочен срещу "терорист", но не дадоха повече подробности.

Семейства на пострадалите в болницата посочиха, че атаката е била предприета срещу група хора, които са се намирали близо до плажа край големия палатков лагер "Мауаси", където живеят хиляди разселени палестинци.

Израел заяви, че продължава да извършва операции срещу "Хамас" и съюзните му групировки в Газа и че неговите сили са разширили обхвата на териториите, които контролират в ивицата.

В отделно съобщение на ЦАХАЛ се казва, че са били елиминирали двама бойци на "Хамас" и "Палестински ислямски джихад" след удари, нанесени през изминалия уикенд.

Министерството на здравеопазването в ивицата Газа заяви в неделя, че броят на загиналите във войната между Израел и "Хамас" е надминал 73 000 души в палестинския анклав. Ведомството не прави разграничение между цивилни и въоръжени бойци, отбелязва ДПА.