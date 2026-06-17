Важно за българите в района на Серес: Опасен пътен участък след силни наводнения край Нигрита

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Българските граждани, които пътуват в района на Серес и Северна Гърция, трябва да бъдат особено внимателни заради сериозни наводнения, предизвикани от мощна буря и проливни дъждове в община Висалтия.

Най-тежка е ситуацията по пътя между Нигрита и Кердилия, в района на село Патрики, където огромни количества вода са залели пътното платно и са го превърнали в опасен воден поток. Местните власти предупреждават, че преминаването с леки автомобили е изключително рисковано и трябва да се избягва.

Силната буря, придружена от интензивна градушка, засегна най-сериозно Нигрита и околните населени места, като нанесе щети по пътната инфраструктура и предизвика затруднения в движението.

Общинските служби и аварийните екипи работят по отводняването на засегнатите участъци и възстановяването на нормалния трафик. Властите призовават жителите и туристите да ограничат неналожителните пътувания до нормализиране на обстановката.

Българските туристи, които се движат по маршрути през област Серес към Халкидики, Аспровалта или Солун, е препоръчително да следят актуалната пътна обстановка и да използват алтернативни маршрути при необходимост.