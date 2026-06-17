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Лидерът на "Хизбула" поздрави Иран за постигната "голяма победа срещу САЩ"

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Наим Касем Снимка: Twitter/@warintel4u

Лидерът на "Хизбула" Наим Касем определи днес обявяването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран като "голяма победа" за Техеран и го разтълкува като "решаващ момент" за Ливан, предаде Франс прес.

Във видеообръщение Касем поздрави "по случай голямата победа иранския народ, съпротивата и народите, жадуващи за независимост и свобода ". Той също така благодари на Иран за това, че е включил Ливан в споразумението със САЩ.

Касем призова да се "извлече полза" от споразумението, което според ирански и американски представители предвижда прекратяване на огъня и на ливанския фронт, за да може Израел "да бъде изгонен" от територията на Ливан, пише БТА. 

От април Ливан води паралелно преки преговори с Израел с посредничеството на САЩ, в които "Хизбула" отказва да участва и които Бейрут възнамерява да продължи отделно от сключването на споразумението между Техеран и Вашингтон. Очаква се пети кръг на преговорите да се състои следващата седмица във Вашингтон между Израел и Ливан, които не поддържат официални дипломатически отношения.

Лидерът на "Хизбула" отново отхвърли всякакви възможности за участието на групировката в преговорите с Израел и допълни, че в тях трябва да бъде обсъдена единствено "взаимната сигурност" без включването на какъвто и да било "проект за разоръжаване" на ливанската шиитска групировка, който по неговите думи няма да бъде приет.

Подобен проект представлява "план, с който Израел възнамерява да превземе всичко и да разруши Ливан", предупреди Касем.

Лидерът на "Хизбула" заяви, че "основното искане на Ливан" трябва да бъде възстановяването на неговия суверенитет.

Наим Касем Снимка: Twitter/@warintel4u

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