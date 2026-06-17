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Тръмп: Никой не е атакувал девическото училище в Иран умишлено

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че "никой" не е атакувал удареното от САЩ през февруари девическо училище в Иран нарочно, позовавайки се на хода на разследването по случая, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

При удара на 28 февруари, в първия ден на конфликта, загинаха повече от 175 ученички и учители, сочат данни на иранските власти.

Тръмп първоначално твърдеше, без да представя доказателства, че Иран е отговорен за трагедията. Оттогава той повтаря, че не знае достатъчно за удара и че е в ход разследване на случая, с чиито резултати ще се съобрази.

"Това са констатациите от разследването", каза американският президент на пресконферениция след срещата на Г-7 във френския курорт Евиан Ле Бен и добави, че по време на война стават грешки.

"Никой не го е направил умишлено", изтъкна Тръмп.

Ройтерс първа съобщи, че първоначалното разследване на американските въоръжени сили е показало, че те са отговорни за удара срещу девическото училище в иранския град Минаб. Пентагонът оттогава разшири разследването, но досега не е излязъл с никакви предварителни констатации.

Миналия месец ръководителят на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че разследването на случая е "сложно" предвид това, че е свързано с действаща иранска база за изстрелване на крилати ракети, но че е близо до достигане до заключение.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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