Учени разгадали мистерията на „тихата“ черна дупка в центъра на Млечния път

Учени са открили доказателства за космически вятър, произлизащ от супермасивна черна дупка в центъра на нашата галактика, което потенциално разрешава една от най-дългогодишните мистерии в астрономията, съобщи Си Ен Ен като се позова на изследване в научното списание The Astrophysical Journal Letters.

Стрелец А* (Sagittarius A*) – гигантска черна дупка с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето – озадачава научната общност в продължение на повече от 50 години. Законите на физиката диктуват, че подобно на всички черни дупки, този обект не трябва просто да поглъща материя, но и да изхвърля част от нея под формата на вятър или струи. Но Стрелец А* е странно тиха. Въпреки дългогодишното търсене, учените успяват да съберат единствено следи от изригвания на вятър, датиращи отпреди повече от 20 000 години, но нито едно по-скорошно.

„Това е нашата най-близка и най-добре проучена черна дупка“, казва Марк Горски, изследовател в Северозападния университет (Northwestern University) в Еванстън, Илинойс. „Тя е единствената, чиито детайли можем да разграничим и да видим всички физични процеси около нея, и въпреки това изглеждаше, че тя не генерира вятър. Всяка черна дупка във Вселената се държи по един и същ начин, но тази, която е най-близо до нас, бе различна. Това беше огромен проблем", допълни ученият.

Сега, след петгодишни наблюдения, Горски и Лена Мурчикова, изследовател по физика и астрономия в Северозападния университет, вярват, че са открили следи от липсващия вятър. Те създават детайлно изображение на района около черната дупка. На това изображение Горски и Мурчикова забелязват голяма кухина с конусовидна форма, в която липсва студен газ. Според учените тази структура може да е била оформена единствено от поток горещ газ, идващ директно от самата черна дупка.

„Вятърът от черната дупка действа като сешоар“, обяснява Горски. „Той издухва горещ и турбулентен въздух към по-студен и плътен материал, както към мокра коса. Вятърът е достатъчно топъл и силен, за да изпари водата и да раздвижи косата, но не толкова мощен, че да я махне от главата", добавя астрономът. По подобен начин горещият газ, изхвърлян от черната дупка, е оставил ясна следа, като е изтласкал студения газ.

Черните дупки са астрономически обекти с толкова силна гравитация, че дори светлината не може да избяга от тях. Повечето големи галактики притежават свръхмасивна черна дупка в центъра си, чиято маса може да бъде милиарди пъти по-голяма от тази на Слънцето, пише БТА.

Според Марк Горски има две основни причини откриването на този вятър да отнеме повече от половин век след първите наблюдения на Стрелец A* през 70-те години на миналия век. Първата е, че инструментите едва сега са станали достатъчно чувствителни, за да виждат през огромните количества газ и прах, които се намират между Земята и центъра на нашата галактика.

Втората причина е, че Стрелец A* се намира в период на относително спокойствие. Това прави вятъра много по-слаб и съответно значително по-труден за откриване. При супермасивните черни дупки е характерно да се редуват активни и тихи периоди, в зависимост от запасите от материя, която ги заобикаля.

„Нашият резултат по същество казва, че тази черна дупка също генерира вятър, така че тя не е странна и физиката на черните дупки като цяло работи така, както очаквахме“, казва Мурчикова. „Но вятърът беше труден за откриване, защото беше много слаб. Никога досега не бяхме виждали толкова слаб вятър от черна дупка", допълва астрономът.