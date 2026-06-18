Председателят на Европейския съвет Антонио Коща търси диалог с Русия

Член на кабинета на председателя на Европейския съвет Антонио Коща е предприел стъпки за установяване на канал за комуникация с Кремъл, съобщи "Политико", позовавайки се на представител на ЕС.

Този пряк контакт представлява отклонение от де факто политиката на ЕС да не води преки разговори с Русия, откакто тя започна мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. - идва в момент, когато европейските лидери обсъждат започването на преки преговори с Москва за прекратяване на войната.

Контактите, които според представителя са се състояли през последните седмици, бяха описани като кратки и без „съдържателен характер", но отразяващи факта, че ЕС има „конкретни интереси, които ще трябва да бъдат защитени".

„Ето защо е важно да имаме установени дипломатически канали с Русия", заяви представителят. За контактите с Москва за първи път съобщи Блумбърг.

Макар отделни лидери на ЕС да са имали преки контакти с руския президент Владимир Путин през последните месеци - а трио от френски, британски и германски посланици се срещна с заместник-министъра на външните работи на Русия в Москва в началото на юни - не е имало съгласувани или официални усилия, подкрепени от Европейския съюз или от мнозинството столици на държавите-членки на ЕС.

Коща е „работил в тясно сътрудничество с европейските лидери по отношение на евентуално взаимодействие с Русия и въпросите, които ще бъдат обсъдени, когато настъпи подходящият момент", заяви представителят, който добави, че ЕС „не е посредник" между Украйна и Русия.

Попитан за усилията за установяване на контакт, един дипломат от ЕС заяви, че Европейският съвет „няма мандат да прави това". Говорител на Съвета отказа да коментира, както и представители на германския канцлер Фридрих Мерц и френски официален представител.

Дискусиите за включването на Европа в преговорите между Русия и Украйна се засилиха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите на ЕС да поемат по-активна роля в мирните преговори между Киев и Москва по време на среща в Кипър миналия месец.

Украинският лидер изтъкна, че ЕС трябва да поеме инициативата, тъй като САЩ са се оттеглили от усилията, съобщиха за "Политико" дипломати, запознати с изказването му по време на неофициална среща на лидерите на ЕС. Външният му министър Андрий Сибиха заяви, че ЕС трябва да играе роля в преговорите редом със Съединените щати.

Призивите за преки преговори предизвикаха дебат сред 27-те държави-членки на блока относно това кой, ако изобщо някой, трябва да представлява ЕС. Полша и балтийските държави се противопоставиха на тези усилия, като изтъкнаха, че преките преговори биха могли да отслабят натиска върху Москва, докато френският президент Еманюел Макрон подкрепи преговорите.

За преговори призова и българският премиер Румен Радев, когато преди седмица правителството обяви, че България няма да изпраща повече оръжие от въоръжението на армията на Украйна. Той аргументира позицията си, че е време за мирни преговори и ЕС трябва да ги поведе.

Високопоставен дипломат от ЕС от една от скандинавските държави обаче определи усилията за установяване на контакт като „илюзорни".

„Изненадващо е колко голяма е готовността на някои лидери от ЕС да повтарят едни и същи грешки, да бъдат опровергани, да не постигнат нищо от всеки един опит „да говорят с Русия" и въпреки това да продължават да повтарят едно и също", заяви дипломатът.

На срещата на Г-7 в Евиан-ле-Бен, Франция, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще поднови интереса си към преговорите между Украйна и Русия, след като администрацията му сключи рамково споразумение за прекратяване на огъня с Иран.

На срещата Макрон похвали усилията на САЩ за прекратяване на руската война, като добави, че подобни инициативи досега не са дали резултати. „Президентът Тръмп, подобно на нас, току-що призна, че от страна на Русия няма сериозно желание за установяване на мир."

Въпросът за ролята на Европа в мирните преговори вероятно ще бъде повдигнат по време на срещата на лидерите на ЕС в Брюксел в четвъртък, но според двама дипломати от ЕС не се очаква да бъде взето решение относно това кой трябва да ги ръководи.