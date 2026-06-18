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Папа Лъв XIV призова за прекратяване на войната в Украйна

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Папа Лъв Четиринадесети

Папа Лъв Четиринадесети призова към молитви за прекратяване на войната в Украйна след руския обстрел на Киево-Печорската лавра на 15 юни, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Светия отец в социалната платформа Екс.

„Има тревожни новини за войната в Украйна, която продължава да се разраства. Има много невинни жертви, загинали спасители, а църкви и обекти на културното наследство са опустошени от пламъците“, написа папата, пише БТА.

Светият отец подчерта, че изразява солидарност с всички ранени и онези, скърбящи за своите близки, както и с онези, които „продължават да служат на живота с кураж сред насилието“.

„Нека се молим заедно тази война да приключи. Нека помолим Господ да открие пътища за диалог, да угаси омразата и да направи възможен справедлив и траен мир“, добави папа Лъв Четиринадесети.

Папа Лъв Четиринадесети

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