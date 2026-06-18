ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандума з...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23064261 www.24chasa.bg

Казахстански фирми ще изнасят стоки за ОАЕ при преференциални условия

344
Обединените арабски емирства (ОАЕ). Снимка: pixabay

Долната камара на парламента на Казахстан (Маджилисa) ратифицира Споразумението за икономическо партньорство между държавите членки на Евразийския икономически съюз (ЕИС) и Обединените арабски емирства, съобщава агенция Казинформ.

По думите на министъра на търговията и интеграцията Арман Шакалиев документът е бил подписан на 27 юни 2025 г. в беласруската столица Минск, по време на заседание на Висшия евразийски икономически съвет, пише БТА.

Споразумението предвижда премахване на митата върху вноса за над 85% от видовете стоки.

По думите му документът обхваща също така въпроси от рода на техническите пречки пред търговията, санитарните и фитосанитарните мерки, митническото сътрудничество, мерките за защита на вътрешния пазар и други.

Премахването на митническите тарифи ще се извършва поетапно в рамките на преходни периоди, за да се осигури постепенното либерализиране на двустранната търговия.

Очакванията са споразумението да създаде благоприятни условия за насърчаване на износа на стоки, произвеждани от казахстански предприятия и производители, към пазара на Обединените арабски емирства, като същевременно ще увеличи обема и темповете на търговия между двете страни.

Обединените арабски емирства (ОАЕ). Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)