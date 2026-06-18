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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23064271 www.24chasa.bg

Иран и САЩ се съгласяват да прекратят боевете на всички фронтове

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Иран и САЩ се съгласяват да прекратят боевете на всички фронтове

Иран и САЩ се съгласяват да прекратят боевете на всички фронтове, според детайли от Меморандума за разбирателство между двете страни, публикувани от ИРНА. Официалната иранска осведомителна агенция допълва, че воюващите страни са се споразумели и да сложат край на всички морски блокади в региона.

Според съобщението на ИРНА меморандумът включва ангажименти от страна на Вашингтон за предоставяне на достъп на Иран до замразени авоари и да премахне блокадата си срещу корабите и пристанищата на Ислямската република, а тя, от своя страна, се задължава да улесни връщането на морския трафик в Персийския и Оманския залив към предвоените равнища и да не произвежда или придобива ядрени оръжия, пише БТА.

ИРНА публикува детайлите от меморандума, който ще бъде попдисан утре, малко след като американски официален представител разпространи копие от текста, отбелязва Ройтерс.

 

Иран и САЩ се съгласяват да прекратят боевете на всички фронтове

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