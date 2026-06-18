Еманюел Макрон прие Доналд Тръмп във Версайския дворец

Френският президент Еманюел Макрон и неговата съпруга Брижит бяха домакини тази вечер на президента на САЩ Доналд Тръмп във Версайския дворец, някогашната разкошна резиденция на Краля Слънце Луи Четиринайсети. Срещата е част усилията за подобряване на трансатлантическите връзки, предаде Ройтерс.

Макрон и съпругата му посрещнаха Тръмп на стълбите пред двореца, след което тримата позираха за снимка пред фоторепортерите.

"Красиво е", възкликна американският президент по отношение на двореца, пише БТА.

По-рано лидерът на САЩ съобщи, че е приел поканата на Макрон да вечерят във Версай, край Париж, защото според собствените си думи е "почитател на красивите места".

"Версай не е просто позлата, това е нещо сериозно", каза Тръмп във вторник в кулоарите на срещата на върха на Г-7 в Евиан, курорт близо до швейцарската граница.

Вчера той отново сподели възхищението си от поканата. "Очаквам с нетърпение много специалната вечеря тази вечер с президента Макрон и неговата прекрасна съпруга във Версайския дворец. Това е красив дворец, може би най-красивият от всички."

През последните години отношенията на президента на САЩ с европейските лидери са напрегнати заради най-различни въпроси, като се започне от митническата политика и се стигне до войните в Иран и Украйна. Но и двете страни казаха, че форумът на Г-7 е преминал добре, договаряйки по-специално обща декларация по украинския въпрос.

Версайският дворец още от самото начало е замислен като ослепително място, където френската монархия да демонстрира могъществото и величието си, и то най-вече Луи Четиринайсети, при чието управление е построен дворецът и който мести двора си там в края на 17 в.

"Няма значение за кой лидер говорим, дали е (китайският президент) Си (Цзинпин), (руският президент Владимир) Путин или Макрон, всеки от тях иска да е от правилната страна в отношенията си с този американски президент", каза Джефри Хокинс, бивш дипломат на САЩ и експерт по френско-американските връзки. "И начинът да го постигнеш е, като го приемеш и приветстваш като домакин по начин, по който да се почувства добре приет, важен и уважаван."

Докато Тръмп наближаваше двореца, внушителен брой хора се бяха събрали, за да зърнат кортежа му при преминаването му.