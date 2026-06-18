Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандума за прекратяване на войната (Видео)

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Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение, предаде Франс прес.

Тръмп положи подписа си под Меморандума за разбирателство по време на вечеря на свещи във Версай след края на лидерския форум на Г-7, на фона на аплодисменти от домакина, френския президент Еманюел Макрон и другите гости, показват видеокадри, разпространени от съветник на президента на САЩ, предаде БТА.

"Току-що го подписах", каза пред репортери американският лидер на излизане от двореца.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от държавната осведомителна агенция ИРНА, каза, че "документът е финализиран с подписите на президентите".

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, с чието посредничество бе сключено споразумението, написа в Екс, че то "влиза в сила незабавно".

Договореностите имат за цел да сложат на край на започналата на 28 февруари война от САЩ и Израел, предизвикала контраатака от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион – на практика затваряйки Ормузкия проток, морски коридор от решаващо значение за световната икономика. САЩ отговориха с блокада на иранското корабоплаване и пристанища.

"Като първа стъпка Иран още веднага ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще премахнат морската блокада", посочи пакистанският лидер.

Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда САЩ да замразят санкциите си срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран и да ги отменят напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции.

От своя страна, Ислямската република трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като продължаването на блокирането му тежи на световната икономика.

Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Фондът ще бъде подкрепен от страните от региона.

Споразумението първоначално бе скрепено с подписите на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Калибаф и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Иран заяви, че при положение че той е подписан и от президентите, официална церемония за сключването на пакта повече не е нужна.

Но Шариф настоя, че церемония утре в Швейцария все пак ще има, а техническите разговори ще започнат.

"Голяма победа"

Иран настоява, че споразумението е "провал" за САЩ.

"Хората ще го видят и ще преценят", заяви снощи по държавната телевизия Калибаф, след като двете страни разпространиха текста на договореностите.

Изваждайки на преден план глобалния ефект от всяко подобно споразумение, Китай отбеляза вчера, че външният му министър е подчертал пред Иран, че "искреното изпълнение на договореностите е от ключово значение за всички страни".

Но решението на Тръмп да дръпне шалтера на война, която отне живота на 13 американски военни и изразходи огромни количества от американските оръжейни запаси, обезпокои някои негови съюзници у дома.

Споразумението е само временно и има за цел да даде възможност да започнат по-детайлни преговори по далеч по-сложния въпрос за контрола върху иранските ядрени амбиции, зад които според Вашингтон отдавна прозира желание за тайно разработване на атомна бомба.

Тръмп каза вчера, че е готов да бомбардира отново "до дупка" Иран, ако наруши меморандума.

Но сенаторът републиканец Бил Касиди, съпартиец на Тръмп, изрази критично становище.

"Иранските ядрени стремежи не бяха обуздани, при това те разбраха, че заплашването на Ормузкия проток работи", каза той. "Санкциите ще бъдат отменени, а бомбардировките спряха. Това е най-тежката външнополитическа грешка от десетилетия."

Водачът на проиранското ливанско шиитско движение Хизбула Наим Касем вчера определи споразумението като "голяма победа" за Иран.

Той благодари на Техеран, че примирието обхваща и Ливан, който бе въвлечен във войната, когато на 2 март Хизбула подложи на обстрел с ракети Израел в знак на подкрепа за Иран.

Начало на преговори

От днес започва двумесечен преговорен период, първата стъпка от който ще бъде отварянето на Ормузкия проток.

Клаузите на споразумението, огласени от американските официални представители, предвиждат Иран да разреди запасите си от обогатен уран, вероятно "на място под надзора на Международната агенция за атомна енергия", ядрения регулатор на ООН.

Това ще доведе до оказване на широкообхватна икономическа помощ на Иран.

Но официален представител на САЩ посочи, че Вашингтон няма да се налага да участва финансово.

През последните дни цените на петрола рязко се понижиха с оглед на оптимизма, че в Близкия изток е договорен траен мир, но вчера тенденцията отново се промени.

Котировките за кратко скочиха с 5%, най-вече заради неяснотата около подписването, но по-късно през деня отново се стабилизираха.

Ливанският фронт

Макар и насилието в Ливан да намаля след обявяването на споразумението, израелски удари в южната част на близкоизточната страна отнеха живота на най-малко пет души оттогава, според местните държавни медии, които съобщиха за израелски операции в Южен Ливан и през вчерашния ден.

Израелската армия съобщи, че вчера са били ранени петима нейни войници, един от тях тежко, "при разбиването на дрон камикадзе в Южен Ливан", първо подобно съобщение след сключването на американско-иранското споразумение.

Израелската армия добави, че военновъздушните сили са прехванали "няколко ракети", изстреляни по израелски позиции в Южен Ливан, но няма жертви.