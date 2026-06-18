ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Ефремова: Съкращаване на пенсионери накуп...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23064305 www.24chasa.bg

Удариха московската петролна рафинерия (Видео)

3308
Петролна рафинерия, снимката е илюстративна. ИЗТОЧНИК: Wikimedia Commons

"Масирана" украинска атака с дронове без извършена тази нощ срещу Москва, като е обстрелвана и петролна рафинерия, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес и БТА. 

"Военновъздушните сили продължават да отбиват масирана атака. Няколко дрона успяха да ударят МНПЗ (Московския нефтопреработвателен завод - б.ред.)" - една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в столицата - написа Собянин в приложението Телеграм.

По-късно кметът съобщи, че през нощта руските военновъздушни сили са унищожили в района 43 дрона.

Във вторник рафинерията в югоизточния район "Капотня" отново беше атакувана при масирано украинско нападение с дронове.

В същото време въздушна тревога заради опасност от ракетна атака беше обявена и на територията на Новгородска област. Това е първото подобно предупреждение в този руски район.

Петролна рафинерия, снимката е илюстративна. ИЗТОЧНИК: Wikimedia Commons

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)