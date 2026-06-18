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Украйна се зарече да изолира Крим чрез атаки с дронове

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Украинското знаме в Крим СНИМКА: Фейсбук/Жовта Стрічка

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров каза, че Киев си поставя за цел да изолира анексирания от Русия Кримски полуостров чрез удари с дронове по руските снабдителни линии, предаде ДПА.

"Изглежда, че скоро Крим ще се превърне в остров", каза Федоров в интервю за Ютюб канала "Пресинг" (PRESSING), пише БТА.

Атаките срещу пътищата за снабдяване отвориха "прозорец на възможности" за Украйна, посочи той и добави: "За руснаците започва ад, с който много трудно ще се справят".

Нарушенията в снабдяването на руската армия започва да се отразява пряко на броя на руските атаки по фронтовата линия, каза Федоров.

Правейки саркастична препратка към популярността на Крим като дестинация за почивка сред руските туристи, Федеров посочи, че тази година на полуострова ще дойдат предимно "нашите (на Украйна) дронове".

Федоров, който зае поста си през януари, каза, че ведомството му е закупило повече безпилотни летателни апарати през първите четири месеца от годината, отколкото за цялата минала година.

Украйна се бори срещу пълномащабната руска инвазия от повече от четири години със западна помощ. Москва анексира Крим през 2014 г., а сега претендира и за други украински територии.

Украинското знаме в Крим СНИМКА: Фейсбук/Жовта Стрічка

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