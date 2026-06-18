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Европейският съвет ще обсъди сигурността по източните граници на ЕС

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Европейският съвет ще обсъди сигурността по източните граници на ЕС СНИМКА: Pixabay

Европейският съвет ще заседава днес и утре в Брюксел. В дневния ред са включени въпросите за икономическата сигурност, многогодишния общ бюджет, отбраната, обстановката в Близкия изток и началото на преговорите по същество за присъединяването на Украйна и Молдова към ЕС, пише БТА.

Сред водещите теми е сигурността по източните граници на ЕС след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство и пораженията, нанесени наскоро в Румъния. Тези случаи подчертават неотложната необходимост от напредък в нашата обща програма за отбранителна готовност, включително с укрепване на източния фланг на ЕС, посочи председателят на Европейския съвет Антонио Коща в писмо до участниците в срещата.

Европейските лидери ще изслушат украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано тази седмица неговата страна и Молдова започнаха разговорите по първата преговорна глава с ЕС. Наред с инерцията по отношение на Западните Балкани, има нов тласък в процеса на разширяване на Съюза, посочи Коща.

В дневния ред са също въпросите за последиците от повишението на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на ЕС. България ще бъде представена на заседанието от премиера Румен Радев.

Европейският съвет ще обсъди сигурността по източните граници на ЕС СНИМКА: Pixabay

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