Русия атакува Киев с ракети

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Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на градската военна администрация, в публикация в Телеграм, цитирана от Ройтерс. Властите призоваха местните жители да се скрият в бомбоубежищата.

"Врагът атакува столицата с балистични ракети. Скрийте се на безопасно място, докато въздушната тревога не бъде отменена!", посочи Ткаченко, предаде БТА.

В Киев отекват взривове, каза за Ройтерс очевидец, а на по-голямата част от територията на Украйна бе обявена въздушна тревога. По думите на кореспондент на ДПА експлозии са чути включително в центъра на столицата.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са засекли най-малко две ракети, летящи към Киев, а друга е била насочена към Полтавска област.

Властите в североизточния украински град Суми съобщиха за жертва при нападение с дронове.

От Франция украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и френския лидер Еманюел Макрон след срещата с останалите държавни и правителствени ръководители от Г-7. Зеленски посочи, че това е бил "координационен разговор" като част от усилията за прекратяване на продължаващата от четири години руска война срещу Украйна.

Ударът по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата. В понеделник 1000-годишен манастир, олицетворяващ духовното и културно наследство на Украйна, пострада тежко при голяма руска атака, отнела живота на десет души в цялата страна и осъдена от европейските лидери, отбелязва Ройтерс.

Вчера Тръмп каза, че Москва губи повече войници от Киев, след като изрази мнение, че руският президент Владимир Путин и Зеленски изглеждат готови да направят нещо по въпроса за войната.

Путин не е обсъждал възможността за среща със Зеленски в рамките на неотдавнашния си телефонен разговор с Тръмп, обяви по-рано тази седмица Кремъл. Според Русия Украйна е тази, която губи на бойното поле.

В украинския град Енергодар, където живеят по-голямата част от работещите в контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, назначеният от Москва кмет Максим Пухов написа в Телеграм, че един човек е бил убит, а четирима са били ранени при украински удари.

В руската погранична Белгородска област местните власти съобщиха за загинал човек в автомобила си при украински удар. Вчера Москва обвини Украйна, че е атакувала автобус с беларуски ученици, твърдение, което Киев определи като "лъжа".

Твърденията на двете страни не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

Русия и Украйна отричат да атакуват умишлено мирни граждани във войната, която започна с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.