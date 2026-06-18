Пакистан: Споразумението между САЩ и Иран влиза в сила незабавно

Пакистан съобщи, че споразумението за прекратяване на войната в Иран "влиза в сила незабавно", след като двете страни го подписаха, но въпреки това официална церемония по подписването утре ще има, предаде Асошиейтед прес.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф посочи, че лидерите на САЩ и Ислямската република са подписали Меморандума за разбирателство и са изразили подкрепата си за него като посредник, съобщи БТА.

В публикация в Екс той добави, че договореностите "влизат в сила незабавно, а като първа стъпка Иран ще веднага ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще премахнат морската блокада".

Катар пак ще бъде домакин на официална церемония по подписването утре в Швейцария. Съобщението на пакистанския лидер в Екс бе публикувано малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е подписал споразумението по време на вечеря във Версайския дворец.