Тръмп потвърди, че е подписал споразумението с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е подписал текста на Меморандума за разбирателство с Иран за прекратяване на бойните действия между двете страни, съобщиха агенциите.

"Да, подписан е", каза американският лидер пред репортери на излизане от Версайския дворец след среща с френския си колега Еманюел Макрон. "Подписах го във Версай. Току-що го подписах."

Според "Аксиос" Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимка от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници, пише БТА.

От иранска страна говорителят на Министерството на външните работи в Техеран Есмаил Багаи потвърди, че президентът на Ислямската република Масуд Пезешкиан също е подписал споразумението. Иранската официална осведомителна агенция ИРНА разпространи снимки от полагането на подписа от страна на иранския президент.