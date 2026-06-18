Иранско-американските преговори утре в Швейцария засега не са потвърдени

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза в ранните часове на днешния ден, че засега не може да потвърди дали планираните за утре преговори между Вашингтон и Техеран в Швейцария ще се състоят, предаде Ройтерс.

"Допреди няколко часа петъчната среща беше потвърдена, но когато беше решено президентите на двете страни да подпишат меморандума, беше решено обсъжданията във връзка с организирането ѝ засега да бъдат преустановени", посочи Багаи.

Говорителят съобщи, че двамата президенти са положили подписите си под документа. Според американски официален представител това е станало вчера, пише БТА.