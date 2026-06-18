Хърватският премиер приветства въвеждането на доживотен затвор и надзор за опасни престъпници

Хърватският премиер Андрей Пленкович каза днес, че планираното въвеждане на доживотен затвор и надзор след освобождаването ще помогне за защитата на обществото от лица, които дори след изтърпяване на присъдите си представляват сериозна заплаха за живота, физическата безопасност, свободата или сексуалната неприкосновеност на другите, предаде агенция ХИНА.

Представяйки промените в Наказателния кодекс, подготвени от министъра на правосъдието Дамир Хабиян и министъра на здравеопазването Ирена Хръстич, Пленкович каза на заседание на кабинета, че те ще позволят на съдилищата да налагат доживотни присъди на извършителите на най-тежките престъпления, пише БТА.

Той добави, че решенията за мерките за сигурност, включващи надзор, ще се вземат въз основа на експертни оценки в края на присъдата, а не при произнасяне на присъдата, за да се определи дали лицата трябва да останат под наблюдение след изтичане на присъдите им.

Пленкович също така спомена планове за отделен закон, регулиращ настаняването на лица, преценени като обществено опасни след пълно изтърпяване на наказанията им, в институции със специално наблюдение.

В отговор на критики и въпроси относно използването на европейски средства, хърватският премиер каза, че завършените проекти, финансирани чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост, са доказателство за това как са били изразходвани средствата от НПВУ.

„Ще предложим обиколка из Хърватия, за да могат тези, които не са запознати, да се запознаят по-добре с инвестициите, направени през последните години за балансирано регионално развитие“, каза Пленкович, очевидно визирайки опозиционните политици, които поставят под въпрос резултатите от финансираните от ЕС проекти.