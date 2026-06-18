На 35 години почина актрисата, изиграла призрака Самара Морган в "Предизвестена смърт"

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Дейви Чейс, актрисата от филми на ужасите, която излезе пълзешком от телевизора във филма „Пръстенът" и озвучи Лило в анимационния филм на „Дисни" „Лило и Стич", почина на 35-годишна възраст.

Чейс, която участваше и в кабелната драма „Голяма любов", почина от сепсис вследствие на менингит в болница в Лос Анджелис, потвърди в сряда пред Би Би Си дългогодишният ѝ мениджър Джон Райън-младши.

Райън сподели, че Чейс е била хоспитализирана поради недохранване преди смъртта си.

Бившата детска звезда е започнала да играе на 4-годишна възраст, като е получила първата си роля в Холивуд, когато е била на 7 години, но през 2015 г. се е оттеглила от актьорската кариера на пълно работно време, добави той.

„Тя беше най-страхотната. Обичаше котките. Работеше с нас по спасяването на котки. Беше много затворена в себе си", каза Райън, нейният приятел и мениджър от 15 години, като отбеляза, че Чейс често се оттегляла в дома си в Лас Вегас за години наред и отказваше големи студийни филми, за да се занимава с независими проекти.

„Тя не беше типична холивудска личност", каза той. „Предпочиташе да яде в „Bob's Big Boy" и да се прибира у дома при котките си. Обичаше актьорството, но не я привличаше славата."

Чейс започва да играе в Лас Вегас на около 4-годишна възраст, като се занимава с озвучаване и театър.

Тя получава първата си телевизионна роля в Холивуд на 7-годишна възраст, като се появява в малка роля в популярния американски ситком „Сабрина, тийнейджърката вещица" с Мелиса Джоан Харт в главната роля.

През 2002 г. Чейс бе увековечена на големия екран в ролята на Самара Морган - дългокосият призрак, който излиза от телевизора в хорър филма „Предизвестена смърт" - американски римейк на японската класика за видеокасета, която убива хората, след като я гледат.

През 2003 г. тя спечели награда „MTV Movie Award" за най-добра злодейка за ролята си на зловещия, подобен на демон персонаж, който пълзи на ръце и крака, преди да убие жертвите си.

Чейс сподели, че й е било забавно да играе такъв зъл персонаж.

„Това не е типичният персонаж. Обикновено търсят безгрижно момиче, но Самара беше доста интересен персонаж за игра", споделя тя пред „Лос Анджелис Таймс" през 2002 г.

Същата година тя озвучи хавайското момиче Лило, обожаващо Елвис, в анимационния хит „Лило и Стич". Ролята ѝ носи награда „Ани" за най-добро озвучаване в анимационен филм, а тя продължава да озвучава героинята и в по-късните продължения.

В биографията ѝ фигурират и роли в единични епизоди на телевизионните сериали „Очаровани", „Спешно отделение" и „Докоснат от ангел". Чейс също така участва в 32 епизода на драмата на HBO за полигамията „Голямата любов", където играе ролята на детската булка Ронда Волмер.

Според „Холивуд Репортер" по-късно в живота си Чейс има редица сблъсъци със закона, включително обвинения в притежание на наркотици и каране на открадната кола без разрешение.